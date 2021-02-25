Анкоридж, США, , 07:52 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у губернатора американского штата Аляска Майкла Данливи показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Сообщается, что Данливи болеет COVID-19 в легкой форме. В настоящее время он находится дома и работает удаленно. Коронавирусом губернатор Аляски мог заразиться после контакта с одним из носителей инфекции.

Ранее коронавирусной инфекцией уже переболели губернаторы штатов Вайоминг, Оклахома, Южная Каролина, Вирджиния, Колорадо, Невада и Миссури.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. Срок продления режима ЧС не уточнялся.