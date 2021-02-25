Бразилиа, , 07:45 — REGNUM ПЦР-тест, который позволяет в кратчайшие сроки выявлять заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с определением конкретной его разновидности, разработали специалисты научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии. Об этом 24 февраля сообщил портал G1.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Разработка помогает диагностировать инфицирование пациентов британским, бразильским и южноафриканским штаммами, а также другими вариантами этого вируса. Для сознания тестов было привлечено 500 человек, на которых проводились исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии составило 10 324 463.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии выявили более 66,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом