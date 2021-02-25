Нью-Йорк, США, , 07:45 — REGNUM Телеканал Nickelodeon основал подразделение Avatar Studios, которое займётся созданием новых фильмов и шоу на основе вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 25 февраля сообщил портал Deadline.

Должности креативных директоров студии займут аниматоры Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко, работавшие над созданием оригинального шоу, руководить работой подразделения будет президент Nickelodeon Animation Рэмси Энн Наито («Босс-молокосос»).

Стало известно, что первым проектом Avatar Studios станет полнометражная анимационная картина, её производство будет запущено в 2021 году. Создаваемый студией контент будут показывать канал Nickelodeon и будущий потоковый сервис Paramount Plus.

Напомним, в августе 2020 года Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко покинули проект игрового сериала Netflix, который создаётся на основе «Аватара». Тогда ДиМартино опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что это произошло из-за творческих разногласий с продюсерами проекта.

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