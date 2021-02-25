Улан-Удэ, 25 февраля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. На очередной сессии Народного хурала Бурятии сегодня, 25 февраля, вновь подняли вопрос о пенсионном возрасте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, депутат Игорь Бобков предложил вернуть прежний пенсионный возраст для регионов Дальнего Востока.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

Он напомнил коллегам, что до реформы в 2017 году средняя продолжительность жизни в Бурятии составляла 69 лет. При этом многие мужчины, по его словам, до пенсии не доживают.

«На сегодня средняя продолжительность жизни в Бурятии больше 70 лет. Получается, что та часть мужчин, что доживут до 65 лет, всего несколько лет смогут получать пенсию, а затем освободят Пенсионный фонд от заботы о себе», — отметил он.

По мнению депутата, вслед за переводом Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа стоило бы создать здесь особые условия для выхода на пенсию. С этим предложением он обратился к президенту РФ, правительству и депутатам Федерального собрания.

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