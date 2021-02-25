Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Оренбургской области 25 февраля из-за мороза отменили занятия в школах в очной форме, учеников перевели на дистанционное обучение.

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В Оренбурге и Орске в школу не пошли ученики начального звена. В Новотроицке, Медногорске, Гае, Бузулуке на «дистант» перевели учеников с первого по восьмой класс.

В регионе сохраняется аномально холодная погода. Согласно метеопрогнозу, 25 февраля минимальная температура воздуха составит — 36 °C, в Оренбурге — до — 30 °C, в восточной части области сохранится усиление ветра, порывы могут достигать 15−18 м/с. Мороз и метель сохранятся и 26 февраля.