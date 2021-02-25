Чебоксары, , 07:43 — REGNUM В Чувашии в прошлом году в 5,4 раза вырос объём средств на счетах эскроу. По данному показателю республика занимает четвёртое место в Поволжье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка Чувашии со ссылкой на сведения Банка России.

По информации на 1 января 2021 года, объём средств участников долевого строительства на счетах эскроу в Чувашии по сравнению с 2020 годом увеличился в 5,4 раза и достиг 13,7 млрд рублей. Количество эскроу-счетов возросло в пять раз, до 6,1 тысяч.

Банкиры отмечают, что по данным показателям Чувашия сохраняет четвертое место среди регионов Поволжья. В сообщении также уточняется, что средняя процентная ставка по кредитным договорам в Приволжском федеральном округе на 1 января 2021 года составила 2,52%.

На начало года в Чувашии для финансирования долевого строительства банки заключили 37 кредитных договоров с застройщиками на 8,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе 2021 года объём работ по виду деятельности «Строительство» составил 1,9 млрд рублей, что на 1,7% меньше уровня января прошлого года. Объём ввода жилья упал с 54,6 тыс. до 17,1 тыс. кв. метров, составив 31,3% к уровню января 2021 года. Региональные власти ссылаются на «последствия пандемии».

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