Владивосток, , 07:44 — REGNUM На 15 февраля приморскими рыбаками выловлено 79 082 тонны минтая — квоты освоены на 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На путине в Охотском море работают более 25 судов приморских компаний. В связи с закрытием китайских портов из-за коронавируса, рыбопромышленники ищут новые рынки сбыта. И находят, например, экспортируют филе минтая в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году реализовали более 1,6 тыс. тонн экологически чистого гребешка, трепанга, мидии и других аквакультур, выращенных на рыбоводных участках края.