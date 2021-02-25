Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Министерство обороны США, обеспокоенное попытками экстремистов вовлечь в свои ряды военных, выпустило внутренний доклад о присутствии приверженцев теории расового превосходства в числе военнослужащих. Об этом 24 февраля сообщает телеканал CNN.

По его данным, в документе разъясняется, как по татуировкам и символике в одежде определить последователей крайне правых, расистских идей. А также описывается, как военное ведомство при проверке новобранцев на наличие связей с радикалами может использовать помощь спецслужб. По мнению телеканала, основной целью доклада является помощь в отсеве сторонников крайне правых течений и членов экстремистских групп ещё до их приёма на службу, в ходе дополнительных опросов и тестов при рекрутировании.

«Действующие и бывшие военнослужащие являются главной целью для таких групп, поскольку те привносят боевой и тактический опыт, необходимый для проведения нападений», — говорится в докладе.

Отмечается, что расследование, по итогу которого был написан доклад, вызвано январскими беспорядками в Капитолии. Тогда в числе задержанных за участие в акции оказались действующие и бывшие военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон отстранил нескольких ставленников экс-президента США Дональда Трампа, назначенных им в последнюю минуту перед тем, как он передал власть Джо Байдену.

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