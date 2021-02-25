Москва, , 07:35 — REGNUM Российские власти смогут найти ответ на новые санкции ЕС против России, 24 февраля заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, за рубежом должны понимать, что Москва не будет бездействовать.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию», — сказал постпред.

При этом он не исключил, что ответ России может быть асимметричным.

«Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что силы извне пытаются унизить ЕС, навязывая свою политику и игнорируя интересы стран Евросоюза.

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