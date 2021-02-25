Пномпень, , 07:34 — REGNUM Власти Камбоджи пообещали всем иностранным гражданам на территории страны возможность бесплатно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба камбоджийского МИД.

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«Все граждане иностранных государств, которые в настоящее время проживают или работают в Камбодже, могут получить прививку против COVID-19 на безвозмездной основе в соответствии с планами страны по вакцинации населения», — заявили в ведомстве.

Подробности программы по вакцинации иностранцев в камбоджийском МИД пообещали предоставить позднее. При этом в королевстве прививочная кампания против COVID-19 стартовала 10 февраля после прибытия в страну партии китайского препарата Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Камбодже выявили очаг распространения инфекции в столице Пномпене. В связи с этим власти распорядились ввести ограничения на работу развлекательных и образовательных учреждений, чтобы взять ситуацию под контроль.

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