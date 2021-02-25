Челябинск, , 07:34 — REGNUM В Челябинской области закончено восстановление электроснабжения, которое было прервано метелью и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

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Свет возвращён жителям 126 населённых пунктов. В течение 24 февраля работы вели 120 бригад. На помощь челябинским электрикам приехали их коллеги из Свердловской области, а также из Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, под отключение попали жители 13 районов региона, а также Миасса и Копейска. Устранение последствий многочисленных аварий осложнялось продолжающимися ураганным ветром и метелью, а также морозами.