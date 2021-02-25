Орск, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области вечером 24 февраля на трассе Орск — Челябинск в снежный затор попали 20 автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты, образовалось два затора: в первый попали 12 легковых машин, две фуры и один грузовик, во второй — пять легковых автомобилей.

Регулировал поток транспорта экипаж ГИББД, дорожная техника расчищала дорогу, спасатели восточного участка аварийно-спасательной службы Оренбургской области сопровождали колонны автомашин.

На другом участке трассы дорожная техника смогла пробить дорогу по полю, чтобы не допускать скопления техники. В сопровождении спасателей колонна проехала опасный участок.

Напомним, в Оренбуржье 24 февраля продолжала бушевать метель. Спасательные службы несли вахту на дорогах. Ряд трасс закрывали для движения транспорта.

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