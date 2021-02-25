Пномпень, , 07:30 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки подтвердили 65 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Сообщается, что 58 новых случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, еще семеро инфицированных прибыли в Камбоджу из-за границы. Власти страны распорядились закрыть школы, музеи, кинотеатры и развлекательные учреждения в Пномпене на две недели, чтобы прекратить распространение COVID-19.

Всего с начала пандемии в Камбодже выявили 697 случаев заражения коронавирусом нового типа. Большая часть из них — прибывшие из-за рубежа иностранцы. Уже выздоровели 477 пациентов, летальных случаев среди заболевших COVID-19 не фиксировалось.