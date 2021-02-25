Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чувашии проиндексируют ряд социальных выплат, в том числе пересчитают размер отдельных выплаченных пособий. Рост составит от 2,9% до 3,5%, размер увеличения в абсолютных цифрах не уточняется. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания правительства.

Отмечается, что с 1 января 2021 года на 2,91% увеличатся пособия гражданам, имеющим детей, и размер вознаграждения приёмным родителям (опекунам или попечителям, осуществляющим опеку на возмездной основе). Власти ссылаются на то, что «размер индексации соответствует среднегодовому индексу потребительских цен за 2020 год».

Каковы в результате будут размеры детских пособий и вознаграждение опекунам, а также сколько составит рост в абсолютных цифрах, не сообщается.

«После вступления в силу закона отделами социальной защиты населения будет произведен перерасчёт вознаграждения с начала текущего года», — отмечается в сообщении.

С 1 июля 2021 года планируется проиндексировать на 3,4% размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг так называемым «сельским специалистам». Выплата будет увеличена до 1221 рубля и коснётся 14,8 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании республиканского правительства также определили размер финансовой государственной детей войны на оплату жилья и коммунальных услуг. Он составит 25%. По данным минтруда, получить данную льготу могут 64,5 тыс. жителей Чувашии.