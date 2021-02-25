Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Paramount Plus покажет продолжение анимационного сериала «Бивис и Баттхед». Об этом 25 февраля сообщил портал Comicbook.

С соответствующим объявлением компания ViacomCBS выступила во время презентации, посвящённой запуску потокового сервиса, новость сообщил президент MTV Entertainment Group Крис Маккарти. Пока нет информации о том, когда именно Paramount Plus начнёт показывать новые эпизоды популярного шоу.

Напомним, оригинальный сериал Майка Джаджа «Бивис и Баттхед» выходил на телеканале MTV в период с 8 марта 1993 года по 28 ноября 1997-го. В 1996 году на экраны вышел фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку».

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