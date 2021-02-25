Новосибирск, , 07:27 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области пополнилось новым депутатом. На седьмой сессии парламента сегодня, 25 февраля, председатель Андрей Шимкив вручил удостоверение и нагрудный знак вновь избранному депутату Андрею Паку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Заксобрания седьмого созыва Галины Бизяевой, избранной в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», избирательная комиссия Новосибирской области постановила передать вакантный мандат депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов Андрею Паку», — уточнил председатель комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко.

Отмечается, что Андрей Пак написал заявление на включение его в состав комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Также он включён в состав счётной комиссии регионального парламента и комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января 2021 года были досрочно прекращены полномочия депутата Законодательного собрания Новосибирской области Галины Бизяевой. В Заксобрании уверяли, что от Бизяевой поступило заявление с просьбой прекратить полномочия из-за невозможности осуществлять обязанности.

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