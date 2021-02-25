Благовещенск, , 07:26 — REGNUM В Приамурье суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Белогорска, которая признана виновной в совершении убийства с особой жестокостью двух человек, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Установлено, что обвиняемая приехала в квартиру, где проживал 37-летний мужчина и 50-летняя женщина. Из-за ревности она облила бензином хозяйку квартиры и диван, на котором спал мужчина. После чего подожгла помещение и скрылась с места преступления.

Мужчина умер во время пожара, отравившись продуктами горения. Его тело было обнаружено пожарными. А хозяйка квартиры была доставлено в больницу с термическими ожогами теле. Она скончалась спустя несколько дней.

Также установлено, что в результате пожара было уничтожено имущество на сумму более 180 тыс. рублей.

Суд приговорил ревнивую жительницу Белогорска к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Помимо этого, она выплатит сыну погибшей материальный и моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. В совершении преступления подозревают 73-летнего мужчину.