Иркутск, , 07:26 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1866 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 25 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 55 199 человек (+238 за последние сутки). Госпитализированы 1816 пациентов (-17 за последние сутки). Выздоровели 51 523 пациента (+346 за последние сутки).

Ещё 228 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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