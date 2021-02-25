Чита, , 07:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 418 человек, причём 98 из них вновь обнаружили за последние сутки.

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Из них 36 608 пациентов (+94 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 713 человек (+3 пациента за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 70 (-6 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 25 (+5 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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