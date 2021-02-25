Якутск, , 07:29 — REGNUM С начала массовой вакцинации в Якутию поступило 54 812 доз вакцин от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Читайте также: На Камчатке привились от коронавируса уже почти 11 тыс. человек

Первый компонент препарата «Спутник V» получили 38 786 человек, полный курс вакцинации прошли 22 199 жителей республики. За сути вакцинируются более четырёх тысяч человек двумя компонентами.

Вакцинация проводится в 44 медучреждениях, в которых развернуто 156 прививочных пунктов. Созданы 110 мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке получили вакцину от коронавируса уже 10 890 человек. Вторым компонентом «Спутник V» привились 5620 жителей края, завершив тем самым иммунизацию.