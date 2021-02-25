Астрахань, 25 февраля 2021, 07:21 — REGNUM Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод, который ведёт свою историю с 1910 года, обратился с крупными финансовыми претензиями к AZ SHIPPING & TRADING (FZE), зарегистрированной в свободной экономической зоны аэропорта Эмирата Шарджа (ОАЭ). Исковое заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» подал иск к иностранному бизнес-партнёру 24 февраля 2021 года. В этот же день в арбитраж Волгоградской области поступило и ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Сумма иска составляет 50 057 263,72 рубля. Детали спора пока неизвестны. Сам завод базируется в Астраханской области.
Для справки: завод, который ведёт историю с судоремонтных мастерских, по данным с сайта АО, входит в состав ООО «Объединенные Верфи Вега» из Волгоградской области. В собственности ООО также находится саратовское ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод». В 2019 году в арбитраже слушался иск к АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» от компании «НП-Технология». В деле речь шла о взыскании убытков в размере 28 447 406 рублей. Иск был удовлетворен. При обжаловании сумма была снижена до 15 млн рублей. Истец в суде заявлял, что «в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору подряда и произошедшим взрывом баржи истца, ООО «НП-Технология» причинены убытки».