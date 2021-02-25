Москва, , 07:19 — REGNUM Резкое потепление с низкими облаками будет наблюдаться с 25 февраля в центре Европейской России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров поднимутся на несколько десятков градусов, что происходит редко.

«Это повышение температуры на 23−30 градусов осуществится за 36−48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг (25 февраля) к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», — сказал метеоролог, слова которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, Вильфанд отметил, что потепление будет сопровождаться гололедицей, мокрым снегом, дождем и усилением ветра.

«Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра», — подчеркнул специалист.

Вильфанд также добавил, что в ночь на 1 марта температура воздуха в регионе вновь достигнет отрицательных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что сочетание сильных морозов и осадков зимой 2021 года в России можно объяснить наступлением новой климатической эпохи.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей России предупредили о наступлении новой климатической эпохи