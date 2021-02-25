Барнаул, , 07:17 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2292 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 395 человек, +61 за последние сутки) и ОРВИ (24 222 человека, +211 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 126 (+138 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 366 (+5 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 91 пациент (-4 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 1963 ребёнка (+29 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 38 531 человек (+151 за последние сутки).

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