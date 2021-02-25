Нейпьидо, , 07:16 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Мьянмы, сообщает сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 210 километрах к северу от населенного пункта Мейтхила. На какой глубине залегал очаг подземных толчков не сообщается. Также не приводится данных о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов острова Гуам. Его очаг находился в 32 километрах к северо-северо-западу от деревни Йиго на глубине 134,53 километра. Пострадавших не было.

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