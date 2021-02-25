Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 февраля, за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 71 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 13, Новокузнецк — 12, Междуреченск — восемь, Белово — четыре, Киселевск — четыре, Мыски — четыре, Прокопьевск — четыре, Анжеро-Судженск — три, Гурьевский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Осинники — два, Кемеровский МО — два, Березовский — один, Юрга — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 69 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 516 случаев заражения коронавирусом, 30 577 человек выздоровели, 555 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 384 кузбассовца с диагнозом COVID-19.