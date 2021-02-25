Сеул, , 07:38 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи 25 февраля сохранил учётную ставку на уровне в 0,5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В сообщении отмечается, что рекордно низкая ставка была сохранена на основании учёта нескольких факторов. В их числе — низкая инфляция и незначительный рост цен на жилье, а также умеренный рост инвестиций в производственные мощности и экспорта.

Напомним, что в 2020 году Центральный банк Южной Кореи уже понижал ставку на 0,5% в марте, в апреле — замораживал, а в мае — вновь понизил 0,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило прогнозы темпов экономического роста Южной Кореи на 2021−2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Moody's сохранило прогноз темпов роста экономики Южной Кореи на 2021 г