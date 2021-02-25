Челябинск, , 07:10 — REGNUM В Челябинске метель повлияла на движение трамваев. Об этом пишут СМИ.

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Утром 24 февраля на многих участках рельсы оказались заметены снегом. В результате транспорт не мог нормально передвигаться. Городские службы приступили к расчистке рельсов. В течение дня движение было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 февраля Южный Урал накрыла метель. Также из-за погодных условий на время встали трамваи в Екатеринбурге.