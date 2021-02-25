Лос-Анджелес, США, , 07:10 — REGNUM Кинокомпания Screen Media планирует выпустить четвёртый фильм хоррор-франшизы «Джиперс Криперс» осенью 2021 года. Об этом 24 февраля сообщил журнал Variety.

Отмечается, что будущая картина Jeepers Creepers: Reborn («Джиперс Криперс: Возрождение») даст начало новой трилогии. Кресло режиссёра на съёмочной площадке займёт Тимо Вуоренсола («Железное небо», «Звёздная развалина: В начале Пирка»), в качестве сценариста выступит Шон-Майкл Арго (Iconoclast).

Напомним, оригинальный фильм ужасов «Джиперс Криперс» режиссёра Виктора Сальвы вышел на экраны 18 октября 2001 года. При бюджете $10 млн он собрал в мировом прокате $59,2 млн. Премьера второй части состоялась в августе 2003 года, третьей — в сентябре 2017-го.

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