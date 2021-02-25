Красноярск, , 07:08 — REGNUM Закрылся резервный инфекционный госпиталь краевого онкодиспансера на Московской, 30 в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в региональном оперативном штабе.

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Полная дезинфекция будет завершена к 1 марта. Сотрудники отделений общей онкохирургии и онкомаммологической хирургии вернутся в привычные помещения.

Резервный госпиталь открыли 25 октября 2020 года. За это время туда поступили 812 пациентов. Примерно половина из них нуждалась в кислородной поддержке.

Как уточнили в оперштабе, плановая помощь в онкодиспансере во время работы резервного госпиталя не останавливалась:

«Запланированный объём онкологической помощи был выполнен на 100%».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 24 февраля было выявлено 61 915 носителей коронавируса, выздоровели 57 175 человек, скончались 2743 человека с COVID-19.

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