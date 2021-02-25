Ульяновск, , 07:06 — REGNUM В Ульяновской области продолжает сокращаться количество официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации, за последние сутки в области предварительно лабораторно подтверждено 120 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, в начале февраля выявлялось более 170 носителей коронавируса ежедневно, в течение месяца суточный прирост снижался.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 47 382 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, за весь период проведено 689 291 лабораторное исследование на SARS-CoV-2 в отношении 656 969 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 10 659 человек.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что в Центральной медсанчасти заработало новое оборудование — бактериологический автоматический анализатор крови, на котором за три недели свыше 150 исследований крови на стерильность.