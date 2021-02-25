Кемерово, , 07:06 — REGNUM В Кемеровской области после появления информации о грызунах на складе поставщика продуктов питания в учебные и социальные учреждения начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что у поставщика продуктов в учебные и социальные учреждения города Кемерово на складе обнаружены грызуны и бытовой мусор, — уточнили в ведомстве. — По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, проводится доследственная проверка».

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение