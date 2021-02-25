Сингапур, , 07:00 — REGNUM Сингапур получил первую партию вакцин против коронавирусной инфекции от китайской компании Sinovac, сообщает агентство Reuters.

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При этом китайский препарат еще не сертифицирован в стране для применения в вакцинации населения. В настоящее время эксперты в области здравоохранения Сингапура собирают все необходимые данные, для проверки вакцины. При этом агентство Reuters указывает, что Сингапур стал якобы первой благополучной страной, закупившей вакцину у Китая.

Ранее в Сингапуре уже одобрили применение американских вакцин от компаний Pfizer и Moderna. Всего власти Сингапура намерены привить около 6 млн жителей страны против коронавирусной инфекции к концу 2021 года.