Омск, , 06:58 — REGNUM На жалобы по поводу чистоты посуды и качества горячего питания в омской школе №144 отреагировали в департаменте образования города Омска.

Как сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе областного министерства образования, в ходе выездной проверки выяснилось, что посуда в пищеблоке обрабатывается в посудомоечной машине двухпроцентным раствором кальцинированной соды, из-за этого на внешней поверхности стаканов остаётся налёт. На внутренней поверхности налёта нет, утверждают в департаменте. Моющее средство будет заменено.

Руководителю школы рекомендовано провести анкетирование школьников и их родителей, чтобы выяснить претензии и пожелания по организации горячего питания. По итогам анкетирования должны быть приняты соответствующие решения.

Для контроля за организацией горячего питания в школе создана инициативная группа. В неё вошли родители, которые получили возможность посетить пищеблок и контролировать качество питания.

В школе заявили, что производство указанных в меню блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Принцип приготовления щадящий, а хранение продуктов питания соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске прокуратура проводит проверки организации питания школьников в образовательных учреждениях.

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