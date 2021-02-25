Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn, которая является основным подрядчиком корпорации Apple, разработает электромобиль совместно с американским производителем электромобилей Fisker Automotive. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Foxconn.

«Партнёрство Fisker и Foxconn объединило двух мировых лидеров в области инноваций, которые соединят усилия, чтобы раскрыть потенциал индустрии электромобилей», — говорится в сообщении.

Fisker, которая располагается в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), спроектирует электромобиль и будет заниматься его выводом на рынок. Foxconn в рамках партнёрства будет выполнять поставку деталей, сборку и логистику.

Совместный электромобиль планируется предлагать на глобальный рынок, включая страны Северной Америки, Европы, Индию и Китай. Партнёры намерены начать производство в четвёртом квартале 2023 года и довести его объём до 250 тысяч автомобилей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Fisker Automotive представила серийную версию электрического кроссовера Fisker Ocean.

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