Москва, , 06:58 — REGNUM Подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России к середине весны не исключил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил журналистам 25 февраля.

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Специалист считает, что на это может повлиять проникновение в РФ «британского» штамма коронавирусной инфекции. Кроме того, увеличение случаев заболеваемости COVID-19 может быть спровоцировано отсутствием иммунитета у жителей страны.

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны… В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», — сказал Тимаков, слова которого приводит РБК.

По его словам, на это также может оказывать воздействие не только обстановка с вакцинацией, но и ряд других факторов.

«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — добавил Тимаков.

При этом специалист подчеркнул, что связывать такую ситуацию с наступлением третьей волны неправильно, поскольку в России постоянно наблюдаются как спады, так и подъемы заболеваемости.

Другой эксперт, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, полагает, что летом число новых случаев COVID-19 уменьшится, но уже осенью может возрасти. По его словам, подобный сценарий характерен для острых респираторных заболеваний, которым является и коронавирусная инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что весной этого года в России не ожидается подъема заболеваемости COVID-19, однако сезонные колебания по числу вновь новых случаев заражения возможны.

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