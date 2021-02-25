Онгудайский район, Алтай, , 06:57 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай следователи разбираются в обстоятельствах убийства 35-летнего местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ранее было найдено его тело с огнестрельной раной.

По данным следствия, вечером 19 февраля после совместного распития алкоголя он пришёл в дом своего двоюродного брата, чтобы выяснить отношения из-за давнего спора.

«В ходе возникшего конфликта 38-летний хозяин домовладения взял в руки самодельное ружье, из которого произвел выстрел в область затылка потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в следствии.

Подозреваемый к настоящему времени задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

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