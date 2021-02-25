Кемерово, , 06:57 — REGNUM В Кемеровской области в 2020 году на 24 предприятиях имелась задолженность по заработной плате. Во время деньги не получили 6833 работника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Информация о предприятиях-должниках незамедлительно доводится до руководителей следственных органов, на территории которых они располагаются, даются поручения о мониторинге сложившейся ситуации, проведении рабочих встреч с руководителями предприятий с указанием на незамедлительное погашение задолженности и разъяснение положений действующего законодательства, в том числе уголовного. По инициативе руководителей следственных органов организовываются заслушивания руководителей предприятий-должников и на уровне муниципальных образований», — рассказали в ведомстве.

В прошедшем году возбуждено 17 уголовных дел по невыплате заработной платы, окончено производством 14 уголовных дел. Размер задолженности по направленным в суд уголовным делам составил 44 187 000 рублей, из них возмещено — 44 069 000 рублей.