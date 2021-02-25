Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Генри Кавилл намекнул фанатам, что его следующий проект может быть связан с франшизой Mass Effect. Публикацию он разместил 24 февраля на своей странице в Instagram.

На фото актёр запечатлён в момент подготовки к съёмкам продолжения сериала «Ведьмак», когда на него надевают парик Геральта. В кадр также попал листок с размытым текстом.

«Секретный проект? Или просто пачка бумаги со случайными словами…» — написал Кавилл в публикации, добавив, что поклонникам придётся подождать, прежде чем они узнают, о чём идёт речь.

Журналисты обработали фотографию в графическом редакторе, сделав буквы более чёткими. В результате выяснилось, что в тексте присутствуют слова «Mass Effect», «жнец», «Цербер», «Тали'Зора» и «гет», и что он был взят из статьи «Википедии», посвящённой игре Mass Effect 3.

https://www.instagram.com/p/CLrAjEuhtTe/

В декабре 2020 года студия Bioware сообщила, что занимается разработкой новой игры популярной франшизы. Компания выложила в сеть тизер-трейлер под названием The Next Mass Effect. Пока не известно, какое название получит новая игра серии.

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