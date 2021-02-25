Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор горожанину, которому инкриминировалось покушение на убийство. Он признан виновным, ему назначено семь лет лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстал 39-летний ульяновец. Преступление было совершено в Ульяновске 10 сентября 2020 года в одной из квартир по улице Герасимова.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «на почве ревности» нанёс своему знакомому более 30 ударов молотком по различным частям тела. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд признал ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Решением суда ему назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор по делу о двойном убийстве, совершённом из мести в Новоспасском районе. Двое мужчин были зарезаны. Фигурант уголовного дела получил 17,5 года лишения свободы.

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