Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Челябинской области житель города Коркино осуждён за насилие над сотрудником ГИБДД. Приговор вынес Увельский райсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в июле. Гражданин был пассажиром автомашины, которую сотрудники попытались остановить. Это вышло у них не сразу, а когда удалось, то водитель отказался от проверки на наличие алкогольного опьянения. а пассажир ударил одного из сотрудников ГИБДД ногой.

Удар оказался не опасным для здоровья полицейского. Суд назначил виновному полтора года в колонии общего режима.