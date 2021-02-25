Анадырь, , 06:54 — REGNUM На Чукотке в селе Нунлигран продолжаются восстановительные работы системы отопления после аварии, которая произошла в конце прошедшей недели. Отопление уже есть во всех многоэтажках, продолжаются работы на одной магистральной ветке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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После коммунальной аварии полностью восстановлены две из трёх магистральных веток, одна — частично. Осталось подключить семь коттеджей.

Отоплением обеспечены 18 зданий, в том числе интернат, ФАП и магазин-пекарня, а также администрация. Сейчас в селе Нунлигран остаются 87 человек. Все они расселены в дома с отоплением и обеспечены питанием. Остальные жители пока находятся у родственников в посёлке Провидения, в сёлах Янраккынот и Энмелен. Всем сделают перерасчёт платы за услуги ЖКХ за февраль. Кроме того, 12 семьям предложено жильё в посёлке Провидения.

По поручению губернатора Романа Копина жителям села Нунлигран выплатили из резервного фонда регионального правительства 5 млн 400 тыс. рублей. Ещё около 3 млн рублей направлено по линии регионального департамента социальной политики. Сумма единовременной выплаты на каждого члена семьи составила 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нязепетровске Челябинской области часть жителей остались без отопления из-за аварии.