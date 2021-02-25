Улан-Удэ, , 06:49 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 101 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.

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Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 33 425. Выздоровели к настоящему времени 31 018 человек. На лечении в стационарах остаются 722 пациента, на дому — 975.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1106 коек, занято — 722, свободно — 384 койки. Занятость коечного фонда составляет 65,3%», — отметили в штабе.

Скончались за сутки от COVID-19 три пациента. Таким образом, всего жертвами коронавируса в республике стали 710 человек.