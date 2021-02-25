Абакан, , 06:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено десять новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в правительстве республики.

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Всего в регионе подтверждено 21 248 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за сутки 51 пациент, за весь период — 20 005 человек.

Амбулаторно лечится 621 человек, в стационарах — 176. В тяжёлом состоянии находятся 35 пациентов с COVID-19, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Хакасии выявили 15 носителей коронавируса, выздоровели четыре человека.

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