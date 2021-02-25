Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В столице Чувашии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре пожилых супругов. Проверяется ряд версий возникновения пожара, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Пожар произошёл вечером 23 февраля 2021 года в Чебоксарах в одном из одноэтажных домов по улице Вторая путепроводная. После ликвидации возгорания брандмейстеры обнаружили тела супругов, которые проживали в доме: им было 73 и 72 года.

По данному факту инициирована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, одна из них — неисправность электропроводки и электрических приборов.

По данным ГКЧС Чувашии, 22 и 23 февраля в республике произошло 13 пожаров, в результате которых погибли пять человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров возросло почти на 12%, количество погибших — почти в четыре раза.