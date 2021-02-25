Петропавловск-Камчатский, , 06:44 — REGNUM На Камчатке 21-летний мужчина пытался за взятку выкупить у начальника полиции изъятую у него рыбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В посёлке Усть-Камчатск обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, предложил начальнику полиции за 100 тыс. рублей оказать помощь в возрасте ранее изъятой у него рыбной продукции.

Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя завершено и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске директор одной из фирм осуждён за дачу взятки ректору одного из университетов. По данным следствия, руководителю Уральского госуниверситета физической культуры была передана часть взятки в размере 500 тыс. рублей. Взамен от него коммерсант ожидал помощи с заключением и оплатой договоров на ремонт объектов студенческого общежития, а также спорткомплекса «Манеж».