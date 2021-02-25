Бразилиа, , 07:37 — REGNUM Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras по итогам 2020 года получила чистую прибыль в размере 7,1 млрд реалов (около $1,3 млрд), что на 82% меньше прибыли компании в 2019 году. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба компании.

Столь существенное снижение доходов компания объясняет прежде всего падением цены на нефть марки Brent на 35%, курса национальной валюты на 31%, а также существенным сокращением объёмов выручки от реализации дочерних структур.

Уходящий в отставку президент Petrobras Роберту Кастеллу Бранку в своём письме к акционерам подчеркнул, что чистая долговая нагрузка компании при этом к концу года сократилась до $63,1 млрд (на $15,7 млрд). Также отмечается, что в 2020 году компания смогла увеличить добычу углеводородов, достигнув рекордных 2,84 млн баррелей нефтяного эквивалента в день.

Напомним, что в 2019 году Petrobras выручила около $9,2 млрд чистой прибыли, часть которой образовалась в результате масштабной продажи непрофильных активов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару 19 февраля сменил главу государственной нефтегазовой компании Petrobras на фоне роста внутренних цен на автомобильное топливо.

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