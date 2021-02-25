Чебоксары, , 06:37 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии вынесен приговор в отношении бывшего главы сельского поселения, которую обвиняли в служебном подлоге. Она признана виновной и оштрафована, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстала экс-глава администрации Большеатменского сельского поселения Красночетайского района. Правоохранители установили, что фигурантка уголовного дела осенью 2019 года подписала документы о приёмке работ по ремонту грунтовой дороги с щебёночным покрытием на улице Заречная в деревне Аликово, в том числе по укладке трубы для организации перехода между населёнными пунктами Аликово и Мочковаши.

Следствием установлено, что на тот момент данные виды работ подрядчик выполнил не в полном объёме, а действия экс-руководителя поселения привели к необоснованной выплате подрядчику более 270 тыс. рублей.

Решением суда бывшая муниципальная служащая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Суд назначил 20 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время строительные работы выполнены в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Большечакинского сельского поселения Урмарского района. Его подозревают в подлоге при распоряжении земельного участка. Расследование уголовного дела продолжается.

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