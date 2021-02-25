Челябинск, , 06:37 — REGNUM В Челябинске обрушившаяся на Южный Урал метель повредила железобетонную опору на улице Механической. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

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Кроме того, по улице Хлебозаводской дерево упало на линию наружного освещения. Кроме того, оказались повреждены световая иллюминация на площади Революции, иллюминация на набережной реки Миасс и новогодняя конструкция у дома №33 на улице Чичерина.

Соответствующие организации оперативно приступили к устранению последствий непогоды. Как сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 февраля в Челябинской области бушевала метель.