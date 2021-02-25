Магадан, Магаданская область, , 06:37 — REGNUM В Магаданской области на фоне стабильного снижения уровня новых случаев заражения коронавирусом, впервые за долгое время зарегистрирована смерть пациента от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки на Колыме выявлено всего четыре (днём ранее — шесть) новых случаев заражения SARS-CoV-2. На 25 февраля выдано 8247 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 7944 человека, скончались — 95.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском автономном округе за минувшие сутки выявлено всего три носителя коронавируса.