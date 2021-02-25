Нью-Йорк, США, , 06:33 — REGNUM Онлайн-кинотеатр CBS All Access решил закрыть проект сериала-перезагрузки «Сумеречная зона» после второго сезона. Об этом 25 февраля сообщил портал Deadline.

Компания не рассказала о причинах, однако редакция издания предположила, что популярность шоу не достигла необходимого уровня. При этом исполнительный вице-президент и руководитель отдела программ сервиса Paramount Plus Джули Макнамара похвалила команду проекта.

Напомним, CBS All Access начала показывать третью перезагрузку «Сумеречной зоны» 1 апреля 2019 года. В качестве создателя сериала выступил Род Серлинг, должности продюсеров проекта заняли известные кинематографисты Саймон Кинберг и Джордан Пил.

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